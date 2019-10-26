Названы предпочтения россиян при выборе костюмов для Хэллоуина

Наибольшей популярностью у россиян пользуется костюм Джокера при подготовке к Хэллоуину. Такие данные приводит e-commerce лаборатория клиентского опыта интернет-магазина Ozon, сообщают РИА Новости.

На основе анализа 1,5 миллиона поисковых запросов и 350 тысяч заказов в интернет-магазине выяснили, что россияне намерены более активно праздновать День всех святых в 2019 году. Массовые продажи начались с 15 октября. Количество проданных карнавальных костюмов выросло на 450 процентов, аксессуаров - на 361 процентов к среднегодовым показателям. Особой популярностью пользуется специфическая косметика и цветные спреи для волос.

«Помимо ежегодных хитов, на выбор карнавальных костюмов традиционно влияют кинопремьеры. Для взрослых Хэллоуин - это повод примерить образ любимого героя. В этом году бесспорным лидером стал "Джокер": клиенты Ozon все чаще покупают маски, балаклавы, театральный грим и зеленый красящий спрей для волос .Те, кому ближе светлая сторона, выбирают тему волшебства – продажи костюмов единорогов, масок, ободков с ушками и рогом и других аксессуаров выросли на 125процентов», - рассказали в компании.