Названы предпочтения россиян при выборе костюмов для Хэллоуина
Наибольшей популярностью у россиян пользуется костюм Джокера при подготовке к Хэллоуину. Такие данные приводит e-commerce лаборатория клиентского опыта интернет-магазина Ozon, сообщают РИА Новости.
На основе анализа 1,5 миллиона поисковых запросов и 350 тысяч заказов в интернет-магазине выяснили, что россияне намерены более активно праздновать День всех святых в 2019 году. Массовые продажи начались с 15 октября. Количество проданных карнавальных костюмов выросло на 450 процентов, аксессуаров - на 361 процентов к среднегодовым показателям. Особой популярностью пользуется специфическая косметика и цветные спреи для волос.
«Помимо ежегодных хитов, на выбор карнавальных костюмов традиционно влияют кинопремьеры. Для взрослых Хэллоуин - это повод примерить образ любимого героя. В этом году бесспорным лидером стал "Джокер": клиенты Ozon все чаще покупают маски, балаклавы, театральный грим и зеленый красящий спрей для волос .Те, кому ближе светлая сторона, выбирают тему волшебства – продажи костюмов единорогов, масок, ободков с ушками и рогом и других аксессуаров выросли на 125процентов», - рассказали в компании.
Самыми активными покупателями праздничной продукции для Хэллоуина традиционно являются жители крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска. В эти мегаполисы уходит каждый второй тематический заказ.
Также исследование показало, что в этом году россияне планируют отмечать День всех святых дома. Свои заказы клиенты дополняют большие упаковки посуды для вечеринок, шоколад и конфеты, украшения для интерьера.
Напомним, католический праздник Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября, в канун Дня всех святых и связан со смертью, нечистью и темной стороной бытия. Его традиционным символом является тыквенный светильник с жуткой гримасой и свечой внутри. Считается, что, выставленный перед домом, он оберегает его обитателей от злых сил. В России распространился в конце ХХ века, после перестройки. Русская православная церковь отрицательно относится к Хэллоуину.
Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН прокомментировал инициативу запретить западный праздник в российских школах и вузах.
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