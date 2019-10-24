Милонов: Поклонская защищает Хэллоуин из-за своей национальности

«Я не могу осуждать и обсуждать ее, потому что не знаю, чем она руководствуется. Она написала, что она коренная украинка, видимо, из-за этого. Но никак не коррелируются "Вечера на хуторе близ Диканьки" с праздником Хэллоуин. Праздник признания нормой ненормального, когда детям надевают чертовы рога на голову, и они благодарят силы зла – я считаю, что это опасно. Жаль, что Наталья Владимировна не усматривает в этом опасности, но это ее точка зрения», - сказал депутат.

Парламентарий добавил, что по степени своей логичности он ставит празднование Хэллоуина и проведение гей-парадов на одну ступень.

«Безусловно, для людей, которые чувствуют себя принадлежащими к великой российской культуре, к великим российскими культурными традициям, праздник Хэллоуин не представляется сколько-нибудь интересным и значимым, поскольку является спорным, несуразным заимствованием из современной культуры Запада. По своей логичности Хэллоуин и гей-парад стоят примерно на одном уровне», - подчеркнул он.

Также собеседник НСН признал, что пока не может высказать свое мнение Поклонской напрямую по одной причине.

«Это вопрос к ее духовным руководителям. Я не ее духовник пока, пока еще не стал священником. Вот если стану священником – я ей скажу, что думаю. А пока не священник – не могу», - заключил депутат.

Ранее в пресс-центре НСН Милонов заявил, что любая попытка провести Хэллоуина в школах является грубейшим нарушением российского законодательства. Депутат обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить государственные предприятия, школы и вузы в России на предмет недопуска в них пропаганды этого праздника.

