Давайте Гоголя запретим! Юрий Шевчук о запрете Хэллоуина
Лидер группы ДДТ комментирует инициативу запретить западный праздник в школах и вузах.
Не дают покоя иноземные праздники отдельным представителям российского политического класса. Особняком в этом ряду стоит Хэллоуин, к празднованию которого россиян приохотили в годы перестройки, а теперь хотят отучить. Во всяком случае, депутат Госдумы Виталий Милонов. На пресс-конференции в НСН он сообщил, что обратился к генпрокурору России с просьбой проверить государственные предприятия, школы и вузы в России на предмет празднования там Хэллоуина. Этот праздник несет особую опасность для детей, которые не могут оценить его нравственное наполнение, - указал парламентарий. В России нет ни одной религиозной организации, которая бы позволила авторизированно проводить этот праздник, стало быть, попытка праздновать Хэллоуин в школе является грубейшим нарушением российского законодательства, - сказал Милонов. И добавил:
«Те, кто поклоняется черным силам ада, могут праздновать свой праздник, но именно в статусе сектанта, где-то на помойках и болотах, но ни в коем случае не в городах и не в публичных организациях».
Давайте еще и Гоголя запретим с его «Вием», - предложил в эфире НСН, комментируя депутатскую инициативу, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.
«Это – идиотизм. Вообще бред. Ну, и что, Хэллоуин? В храма, вон, чертей рисуют, грешников, покойников. В храмах православных. Депутаты, они такие у нас все набожные, а в храмы не ходят. Ну, что ли, Гоголя давайте запретим с его «Вием», с его «Вечерами на хуторе близ Диканьки», давайте Лескова с его ведьмами… И тогда вообще всех упраздним. Да бред! Им делать не …. (нечего - НСН) просто! Они делают вид, что они работают, эти депутаты. Они берут какую-то скандальную тему, шумную, пытаются ее раскрутить и потом получать «галочки».
В куда менее эмоциональных выражениях, но тоже против запрета на празднование Хэллоуина высказался известный джазмен Игорь Бутман.
В интервью НСН он признался, что так и не понял смысл этого праздника, хоть прожил некоторое время в Америке. Вместе с тем, Хэллоуин не кажется Игорю Бутману столь важным праздником, чтобы на нем так заострять внимание. В целом же музыкант не против увеселений такого рода.
Хэллоуин широко отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых в странах Западной Европы и в Америке. Наиболее известный атрибут праздника - тыквенный светильник: полая тыква с гримасой снаружи и свечой внутри. Он призван отгонять от дома злых духов. Канун Дня всех святых считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
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