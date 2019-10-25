Давайте Гоголя запретим! Юрий Шевчук о запрете Хэллоуина

«Это – идиотизм. Вообще бред. Ну, и что, Хэллоуин? В храма, вон, чертей рисуют, грешников, покойников. В храмах православных. Депутаты, они такие у нас все набожные, а в храмы не ходят. Ну, что ли, Гоголя давайте запретим с его «Вием», с его «Вечерами на хуторе близ Диканьки», давайте Лескова с его ведьмами… И тогда вообще всех упраздним. Да бред! Им делать не …. (нечего - НСН) просто! Они делают вид, что они работают, эти депутаты. Они берут какую-то скандальную тему, шумную, пытаются ее раскрутить и потом получать «галочки».

В куда менее эмоциональных выражениях, но тоже против запрета на празднование Хэллоуина высказался известный джазмен Игорь Бутман.

В интервью НСН он признался, что так и не понял смысл этого праздника, хоть прожил некоторое время в Америке. Вместе с тем, Хэллоуин не кажется Игорю Бутману столь важным праздником, чтобы на нем так заострять внимание. В целом же музыкант не против увеселений такого рода.

Хэллоуин широко отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых в странах Западной Европы и в Америке. Наиболее известный атрибут праздника - тыквенный светильник: полая тыква с гримасой снаружи и свечой внутри. Он призван отгонять от дома злых духов. Канун Дня всех святых считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.





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