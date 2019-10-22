Чаплин: Хэллоуин - это печальная игра со злом

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой проверить госпредприятия и образовательные учреждения, чтобы пресечь там попытки пропаганды празднования Хэллоуна. Парламентарий считает, что этот праздник несет особую опасность для подрастающего поколения.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Хэллоуин под запретом». Протоирей Всеволод Чаплин предостерег всех присутствующих от игр с бесами.

«То, что изображается в ходе этого праздника, это образ зла. Игра с ним не может быть только игрой. Ведь ты играешь с бесом, а он играет с тобой и, он поиграет с тобой так, что тебе не понравится. Он сделает это через разные вещи – от внутренней пустоты, до превращения в старика в 25 лет, через болезни и печальный жизненный итог. Не случайно в давности у нас даже в быту старались не упоминать «нечистого». Понимали люди, что это не игрушка, что это общение с какой-то нереальностью, которая начинает общаться с тобой», - сказал Чаплин.

Он уверен, что продвижение Хэллоуина в России умышленное.

«Конечно, есть достаточно сильный коммерческий элемент, есть элемент какого-то бунта против русского духа, против нашей истории, традиции. Есть люди, которые предлагают поломать все наше исконно русское созерцание, менять старое на новое, бороться с русской архаикой. Они говорят о предложении новых культурных кодов, символов, игр, праздников, книг и фильмов. Это скрытая, но хорошо осуществляемая псевдо-культурная политика, наверное, сыграла свою роль на продвижении этого праздничка Хэллоуина. На фоне этого, нам нужно говорить о своем, а не о чужом и, поддерживать духовное отрезвление, здоровый и в духовном и материальном, и физическом смысле образ жизни», - пояснил протоирей.

Ранее в эфире НСН Милонов заявил, что Хэллоуин можно праздновать только на помойках.

