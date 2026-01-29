«Не верят до последнего»: Почему россиянам отказывают в кредите

Если у человека много кредитов, то надо либо искать вариант реструктуризации, либо объявлять банкротство, сказал НСН Эльман Мехтиев.

Чтобы увеличить вероятность одобрения кредита, россиянам важно доказать свой доход и рассчитать уровень долговой нагрузки, сказал НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

Получить кредит стало крайне сложной задачей для большинства россиян — банки почти перестали одобрять их: в конце 2025 года отклонялось до 83% заявок на ссуды, пишут «Известия». Причина не только в осторожности кредиторов, но и в жесткой политике регулятора и росте рисков в экономике. Мехтиев отметил, что происходящее не является ужесточением со стороны ЦБ.

«Все очень просто. Есть поручение президента о том, чтобы при выдаче кредитов и займов учитывались подтвержденные доходы людей. Исходя из этого поручения, которое было сделано в рамках борьбы с закредитованностью и ограничения долговой нагрузки населения, Банк России разработал новые требования к оценке долговой нагрузки и доходов. Эти два трека привели к тому, что банки не могут и не хотят выдавать кредиты тем клиентам, у которых нет официальной зарплаты и у которых высокая долговая нагрузка. Это и есть основная причина того, что физические лица, у которых нет официально подтвержденного дохода, перестали получать заемные средства. Это нельзя считать ужесточением. Это курс давно объявленный и постепенно реализуемый. Вопрос в том, что люди до последнего не хотят верить в то, что это уже заявлено», — сказал собеседник НСН.
Он также дал советы, как точно получить кредит.

«Чтобы точно получить кредит, надо в первую очередь подтверждать свои доходы. Пункт второй: важно знать, какой у человека уровень долговой нагрузки. Если уровень долговой нагрузки — соотношение текущих и будущих платежей по договорам кредитования и кредитовых займов, выше 50% от уровня подтвержденных ежемесячных доходов, то очень высока вероятность, что человеку откажут. Если у человека много кредитов, то надо либо искать вариант реструктуризации, либо объявлять банкротство», — добавил эксперт.

Ранее генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов заявил НСН, что у банков сейчас нет возможности активно кредитовать клиентов из-за дефицита капитала.

