«Главная причина падения заключается в том, что банки сейчас не заинтересованы в активном привлечении новых клиентов. А кредитная карта – это один из продуктов, на который банк клиентов именно привлекал, а затем уже продавал ему дополнительные продукты – ипотека, кредит. Сейчас такой потребности нет, потому что у банков нет возможности активно клиентов кредитовать из-за дефицита капитала. Нет капитала, нечего предложить, поэтому аппетит к активному привлечению сильно снизился. Чтобы выдать кредитную карту, тоже нужен капитал, а у этого продукта невысокая маржинальность. У банков просто другая ситуация сейчас. В 2026 году мы не ждем быстрого восстановления рынка», - рассказал он.

Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил, что выдача кредитных карт сокращается, так как россияне не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности, а банки тщательнее проверяют клиентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

