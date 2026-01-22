«Предложить нечего»: Почему обрушилась выдача кредитных карт в России

Банки сейчас не заинтересованы в активном привлечении новых клиентов, поэтому не предлагают кредитные карты, заявил НСН Юрий Грибанов.

У банков сейчас нет возможности активно кредитовать клиентов из-за дефицита капитала, заявил НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

По итогам 2025 года выдача кредитных карт в России рухнула на 43% в количественном выражении, до 14,59 миллиона штук, и на 41% в денежном, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ). Суммарный объем одобренных лимитов по картам сократился до 1,69 триллиона рублей, что сравнимо с уровнем 2021 года. Грибанов объяснил, что происходит на рынке.

«Главная причина падения заключается в том, что банки сейчас не заинтересованы в активном привлечении новых клиентов. А кредитная карта – это один из продуктов, на который банк клиентов именно привлекал, а затем уже продавал ему дополнительные продукты – ипотека, кредит. Сейчас такой потребности нет, потому что у банков нет возможности активно клиентов кредитовать из-за дефицита капитала. Нет капитала, нечего предложить, поэтому аппетит к активному привлечению сильно снизился. Чтобы выдать кредитную карту, тоже нужен капитал, а у этого продукта невысокая маржинальность. У банков просто другая ситуация сейчас. В 2026 году мы не ждем быстрого восстановления рынка», - рассказал он.

Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил, что выдача кредитных карт сокращается, так как россияне не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности, а банки тщательнее проверяют клиентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

