«Предложить нечего»: Почему обрушилась выдача кредитных карт в России
Банки сейчас не заинтересованы в активном привлечении новых клиентов, поэтому не предлагают кредитные карты, заявил НСН Юрий Грибанов.
У банков сейчас нет возможности активно кредитовать клиентов из-за дефицита капитала, заявил НСН генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.
По итогам 2025 года выдача кредитных карт в России рухнула на 43% в количественном выражении, до 14,59 миллиона штук, и на 41% в денежном, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ). Суммарный объем одобренных лимитов по картам сократился до 1,69 триллиона рублей, что сравнимо с уровнем 2021 года. Грибанов объяснил, что происходит на рынке.
«Главная причина падения заключается в том, что банки сейчас не заинтересованы в активном привлечении новых клиентов. А кредитная карта – это один из продуктов, на который банк клиентов именно привлекал, а затем уже продавал ему дополнительные продукты – ипотека, кредит. Сейчас такой потребности нет, потому что у банков нет возможности активно клиентов кредитовать из-за дефицита капитала. Нет капитала, нечего предложить, поэтому аппетит к активному привлечению сильно снизился. Чтобы выдать кредитную карту, тоже нужен капитал, а у этого продукта невысокая маржинальность. У банков просто другая ситуация сейчас. В 2026 году мы не ждем быстрого восстановления рынка», - рассказал он.
Ранее управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Михаил Доронкин заявил, что выдача кредитных карт сокращается, так как россияне не готовы платить проценты до половины от суммы задолженности, а банки тщательнее проверяют клиентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Предложить нечего»: Почему обрушилась выдача кредитных карт в России
- Российское присутствие в Сирии оказалось под вопросом из-за Турции и США
- СМИ: США хотят сменить власть на Кубе до конца года
- Юрист Локтионова раскрыла, как бороться с абьюзом на работе
- Ученый допустил появление отечественных нанопроцессоров к 2030 году
- Использование нейросетей для выявления опасного вождения назвали незаконным
- Ветеран угрозыска Лобарев посоветовал записывать абьюз на диктофон как вещдок
- Психолог рассказала, как вычислить абьюзера на ранней стадии
- ФХР обжалует недопуск российских хоккеистов до турниров IIHF
- Живое умерло: Как музыкальные стриминги одержали полную победу над слушателем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru