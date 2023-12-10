Названы незаметно списывающие деньги мобильные сервисы
Приложения, предлагающие функционал за дополнительную оплату, являютя отдельным классом угроз, заявил агентству «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.
«<…> Обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — пояснил Гулевич.
Речь идет о том, что такие приложения предоставляют простейший функционал, предоставляя бесплатный сервис в течение нескольких дней, а затем начинаются списания средств, от которых не спасает даже удаление программы.
Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян со звонками в приложениях площадок для объявлений. Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы», рассказали специалисты ВТБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru