Названы незаметно списывающие деньги мобильные сервисы

Приложения, предлагающие функционал за дополнительную оплату, являютя отдельным классом угроз, заявил агентству «Прайм» директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич.

Аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла в 2023 году на 20%

«<…> Обещая уникальные возможности, на самом деле приносят только дополнительные и не всегда оправданные расходы», — пояснил Гулевич.

Речь идет о том, что такие приложения предоставляют простейший функционал, предоставляя бесплатный сервис в течение нескольких дней, а затем начинаются списания средств, от которых не спасает даже удаление программы.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян со звонками в приложениях площадок для объявлений. Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы», рассказали специалисты ВТБ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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