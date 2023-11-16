Аудитория мобильных приложений для инвестиций выросла в 2023 году на 20%

Число пользователей российских инвестиционных приложений увеличилось на 20% за год, а мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос больше чем в два раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном экспертами Yota на базе анализа больших данных за 2022-2023 годы.

Лидером рынка по числу пользователей и объему трафика остаются «Тинькофф Инвестиции» — за год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении — на 11%. Однако по активности абонентов его обгоняет сервис «ВТБ Мои инвестиции», чьи пользователи в среднем тратят в приложении в пять раз больше трафика.

В исследовании говорится, что самая заметная динамика у сервиса «Газпромбанк Инвестиции» (трафик вырос в 2,3 раза). При этом трафик приложения Freedom 24 увеличился на 70%, а «Альфа-Капитала» — на 60%.

Сервисы «ВТБ Мои инвестиции» и «Открытие Инвестиции», напротив, потеряли пользователей – их аудитория уменьшилась на 55% и 48% соответственно.

По результатам исследования видно, что пользователи инвестприложений — это, как правило, люди старше 26 лет (87% от всех пользователей). Интерес зумеров (16- 25 лет) к инвестированию за год упал на 8%. Наибольшую долю (61%) пользователей приложений составляют мужчины, однако эксперты отмечают рост в текущем году трафика женской аудитории почти на четверть, в то время как мужской — лишь на 9%.

В топ-5 регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. Самые активные инвесторы живут в Костромской области (35,3 Мб на пользователя в месяц), а также в Курганской области, Ямало-Ненецком АО, Ярославской области и Чувашской Республике.