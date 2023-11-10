ВТБ: Мошенники стали звонить россиянам в приложениях сервисов для объявлений

Мошенники придумали новую схему обмана россиян со звонками в приложениях площадок для объявлений, рассказали специалисты ВТБ.

Отмечается, что граждане получают звонок из знакомого приложения, которым пользуются, что не вызывает в них сомнений. Злоумышленники пользуются этим и пытаются получить необходимые данные, заявляя о проблемах с картой у «жертвы».

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Также телефонные мошенники стали перенаправлять проверочные звонки в банк в поддельный кол-центр. Новую уловку выявили сотрудники Positive Technologies – российской компании, которая занимается разработкой решений в области информационной безопасности.

Оказалось, что обновлённую схему обмана злоумышленники опробовали в одном из банков Республики Корея. В данном случае, они использовали фейковый сайт, который имитирует Google Play, с которого распространяли шпионские программы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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