Названы наиболее перспективные профессии будущего
Наиболее популярными профессиями в ближайшее десятилетие будут профессии в сфере технолгий. Об этом рассказал руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров. В интервью радиостанции «Говорит "Москва"» он уточнил, что это такие профессии как биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, а также специалист по альтернативной энергетике.
Джабаров рассказал, что специалисты в этих областях востребованы и сейчас, в дальнейшем их значимость будет только расти.
Среди актуальных профессий представитель консалтинговой компании назвал и нейропсихологов, программистов-разработчиков, инженеров-проектировщиков, инженеров 3D-печати, архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности. По словам Джабарова, специалистам в этих областях предлагают высокую зарплату и хорошие условия работы.
Ранее Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн по итогам второго квартала 2019 года, что побило рекорд трехлетней давности. Однако россияне откликаться на вакансии не спешат. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН связала это с низкой зарплатой, которую предлагают кандидатам.
Также сообщалось, что в 2019 году жители России активнее всего интересовались профессией водителя. Об этом говорят данные исследования аналитического центра «Авито Работа». Помимо этого, в топ-3 вошли профессии электрика и грузчика. В первой десятке, в частности, оказались повара, уборщицы, няни, продавцы и администраторы.
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