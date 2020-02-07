Названы самые популярные у россиян профессии 2019 года

В минувшем году жители России активнее всего интересовались профессией водителя. Об этом говорят данные исследования аналитического центра «Авито Работа». Помимо этого, в топ-3 вошли профессии электрика и грузчика. В первой десятке, в частности, оказались повара, уборщицы, няни, продавцы и администраторы, подчёркивают «Известия».

При этом аналитики подчёркивают, что интерес наших соотечественников к профессии водителя по-прежнему остаётся на высоком уровне, отмечает Газета.ру.