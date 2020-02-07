Названы самые популярные у россиян профессии 2019 года
В минувшем году жители России активнее всего интересовались профессией водителя. Об этом говорят данные исследования аналитического центра «Авито Работа». Помимо этого, в топ-3 вошли профессии электрика и грузчика. В первой десятке, в частности, оказались повара, уборщицы, няни, продавцы и администраторы, подчёркивают «Известия».
При этом аналитики подчёркивают, что интерес наших соотечественников к профессии водителя по-прежнему остаётся на высоком уровне, отмечает Газета.ру.
Ранее Росстат сообщил, что число открытых вакансий в российских компаниях перевалило за показатель 1,1 млн по итогам второго квартала 2019 года, что побило рекорд трехлетней давности. Однако россияне откликаться на вакансии не спешат. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в беседе с НСН связала это с низкой зарплатой, предлагаемой соискателям.
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