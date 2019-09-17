Названы города, из которых стремится уехать молодёжь
Молодёжь стремится уехать из родных городов в поисках лучшей жизни. Как показало исследование финансового университета при правительстве РФ, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет хочет покинуть малую родину в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, пишет «Российская газета».
Меньше всего потенциальных внутренних мигрантов в Москве, Грозном, Севастополе, Краснодаре и Симферополе. Как отмечает «Свободная пресса», причиной желания переехать чаще всего выступает невозможность найти работу по специальности при наличии высшего образования. Стремятся молодые люди, как правило, в Москву и Санкт-Петербург, а также другие крупные города с большими возможностями, сообщает Москва 24.
Добавим, Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя исследование, отметил, что главная проблема городов, которые покидает молодёжь в противоречии между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, пишет Ura.ru.
Ранее НСН писала о «квалификационной яме», в которую попадают россияне с избыточной или напротив недостаточной для выполняемой ими работы компетенцией. Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов тогда рассказал, какие факторы привели к дисбалансу на российском рынке труда.
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