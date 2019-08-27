34 млн россиян находятся в «квалификационной яме»

Около 34 млн человек, которые работают в России, обладают избыточной или напротив недостаточной для выполняемой ими работы компетенцией. Этот фактор становится причиной попадания их в так называемую «кадровую яму», сообщает Ura.ru.

По данным исследования консалтинговой компании BCG и World Skills, проблема растущего кадрового разрыва на сегодняшний день стала одним из ключевых пунктов мировой повестки на рынке труда, пишет РИА Новости.

Кроме того, уточняет Газета.ру, такая ситуация, когда выпускники и профессионалы не могут найти работу по своей специальности, а работодатели также тратят время, чтобы найти специалистов на ключевые должности, возникла уже достаточно давно.

Ранее Минэкономразвития сообщило об ухудшении прогноза по росту реальных доходов россиян в 2019 году. Медленный рост отечественной экономики часто объясняют давящими на страну санкциями. Однако это ошибочное объяснение, заметил в эфире НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В качестве примере успешного развития экономики он привёл Китай и пояснил, за счёт чего государству следует повышать экономические показатели.

