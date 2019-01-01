Диплом не нужен. Подтверждена незначительность высшего образования в поисках работы
Руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter рассказала НСН, что важнее образования в карьерном росте.
Большинство россиян считают, что наличие диплома необязательно для получения высокооплачиваемой работы. Это показал опрос ВЦИОМ. 65% респондентов на вопрос, оказывает ли образование существенное влияние на материальное благополучие человека, ответили отрицательно. Авторы исследования отмечают, что похожие настроения жители России были в начале 1990-ых годов. Отмечается, что в значимости высшего образования и его влиянии на высокооплачиваемый труд сомневается преимущественно молодежь от 18 до 25 лет (76%).
Руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина подтвердила в эфире НСН невысокую значимость диплома по сравнению с другими факторами.
«В современных условиях образование с точки зрения требований работодателей остается одним из важных критериев. Но по факту работодатель больше смотрит на настоящий, тем более подтвержденный опыт человека, его навыки, компетенции и возможности. Безусловно, опыт важнее диплома. Это аргумент в пользу того, что у молодых выпускников все хорошо, свежее образование, но с работой достаточно большие сложности», - сказала она.
Собеседник НСН добавила, что при этом в отдельно взятых профессиях, например, в медицинской сфере, диплом однозначно имеет приоритетное значение.
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