Диплом не нужен. Подтверждена незначительность высшего образования в поисках работы

Большинство россиян считают, что наличие диплома необязательно для получения высокооплачиваемой работы. Это показал опрос ВЦИОМ. 65% респондентов на вопрос, оказывает ли образование существенное влияние на материальное благополучие человека, ответили отрицательно. Авторы исследования отмечают, что похожие настроения жители России были в начале 1990-ых годов. Отмечается, что в значимости высшего образования и его влиянии на высокооплачиваемый труд сомневается преимущественно молодежь от 18 до 25 лет (76%).

Руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании «HeadHunter» Наталья Данина подтвердила в эфире НСН невысокую значимость диплома по сравнению с другими факторами.