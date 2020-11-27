Названо популярное мошенничество в сфере кредитования

«Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив», - сказал эксперт. При этом человек может подписать абсолютно другой договор. В этом случае доказать факт мошенничества будет не просто.

Напомним, Минцифры предложило операторам связи проверять номерf, с которых поступают спам и обманные звонки, чтобы защитить граждан от мошенничества.

Согласно законопроекту ведомства, операторы будут обязаны устанавливать технические средства для противодействия мошенничеству и спаму.

