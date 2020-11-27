Названо популярное мошенничество в сфере кредитования
Жители России стали чаще сталкиваться с изощренным способом мошенничества при оформлении займа, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансового консультанта, кандидата экономических наук Александра Саяпина.
Среди самых популярных способов обмана у аферистов - целенаправленная подмена договора в момент подписания. Такой обман встречается как при взятии микрокредита, так и при покупке, автомобиля или техники.
«Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который обращают внимание. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он ее подписывает, не перепроверив», - сказал эксперт. При этом человек может подписать абсолютно другой договор. В этом случае доказать факт мошенничества будет не просто.
Напомним, Минцифры предложило операторам связи проверять номерf, с которых поступают спам и обманные звонки, чтобы защитить граждан от мошенничества.
Согласно законопроекту ведомства, операторы будут обязаны устанавливать технические средства для противодействия мошенничеству и спаму.
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