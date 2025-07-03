В Японии предупредили о риске сильного землетрясения у разлома Нанкай

Власти Японии заявили о высокой вероятности разрушительного землетрясения у юго-западного побережья страны, сообщает RT.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

Это может произойти в ближайшие 30 лет. По данным Asahi, магнитуда подземных толчков в зоне Нанкайского разлома может составить 8-9. Вероятность такого события - около 80%.

По этой причине правительство обновило план действий при чрезвычайных ситуациях. Предусмотрено строительство новых дамб, укрепление защитных сооружений, создание укрытий для эвакуации граждан и расширение программ по обучению населения.

Ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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