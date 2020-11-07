Минтруд отреагировал на видео мошенников для кражи денег с банковских карт
В Минтруд РФ еще не поступали жалобы на вывод денег с помощью мошеннического видео. В ведомстве готовы при необходимости сразу передать информацию правоохранителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Минтруда РФ.
«На текущий момент в Минтруд России и на горячую линию ПФР жалоб о выводе средств с помощью видео не поступало. Если такие обращения поступят, они будут немедленно переданы в правоохранительные органы для проведения проверки», - говорится в официальном сообщении министерства.
В ведомстве напомнили, чтобы получить пособия, выплаты или другие меры соцподдержки, гражданам не нужна платная помощь юриста. Работники соцзащиты, МФЦ, клиентских служб Пенсионного фонда проведут бесплатные консультации. Кроме того, они также не запрашиваю информацию о сроке действия банковской карты, ее пин-код или cvc-код.
Ранее в субботу эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала о фейковом видео, снятом по материалам пресс-конференции в правительстве РФ с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы ФНС Даниила Егорова и главы Минцифры Максута Шадаева. В видео используется для достоверности выпуск новостей. В нем говорится, как россияне могут получить «выплаты от государства».
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