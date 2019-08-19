Омбудсмен объяснил, откуда взялись свалки вокруг аэропорта «Жуковский»

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему: «Аварийная посадка Airbus А-321: Кто понесёт ответственность?». В связи с тем, что причиной аварии стало попадание в двигатели судна птиц, внимание общественности привлекли свалки вокруг аэропорта Жуковский. В профсоюзе лётного состава России сообщали, что пилотам давно известна проблема с птицами в этом районе, и они неоднократно на неё жаловались.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов в пресс-центре НСН объяснил, откуда взялись проблемы с мусором вокруг воздушной гавани.

«С 1 января текущего года в нашей стране идёт мусорная реформа. Правила организации свалок сейчас иные, нежели до её начала. Поэтому я считаю, что совокупность факторов в свете реформы не даёт нам представить, как можно организовать некий объект накопления мусора в непосредственной близости от аэропорта. Надзорные органы не допустили бы этого. Если говорить о прошлых периодах, то вполне возможно, что такая хаотичная сортировка была. Тогда не было территориальных схем, не было такой сильной надзорной руки со стороны Московской области», — объяснил Неверов.

Напомним, 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя самолёта Airbus A-321 его пилоты были вынуждены совершить аварийную посадку на кукурузном поле возле международного аэропорта Жуковский.

