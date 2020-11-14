Путин заявил о заинтересованности многих стран к российской вакцине от COVID-19
Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российской вакцины от COVID-19. Об этом на 15-м Восточноазиатском саммите заявил президент России Владимир Путин.
«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V». Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина «ЭпиВакКорона». На подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов», — отметил российский лидер.
Глава государства отметил, что граждане всех государств должны получить возможность пройти вакинацию от COVID-19.
«Мы готовы и далее предоставлять партнёрам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе на безвозмездной основе», — считает Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля отсутствуют основания, чтобы не доверять мнению вирусологов и разработчиков вакцины «Спутник V», однако власти не могут самостоятельно давать оценку ее качеству.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН предположил два варианта, вследствие которых вакцинируемые все же заболели коронавирусом.
«Инкубационный период при COVID-19 составляет две недели, так что, по всей видимости, эти люди были инфицированы. На ранних стадиях очень трудно определить, что имеется инфицирование. Также может идти речь о том, что кто-то был в группе сравнения – тех, кто не получал вакцину. Следовательно, тут ничего такого страшного и необычного нет. Так бывает не только при этой вакцине, но и при других. Например, когда идет повышенная заболеваемость гриппом, мы приостанавливаем прививание. Здесь же (что касается коронавируса – прим. НСН) необходимость есть, заболеваемость не чересчур высокая, и такие накладочки могут быть», - считает Малышев.
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