Названа причина возникновения эхо при разговоре по телефону

Названы причины помех при беседе по телефону, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова.

Чаще эхо возникает при звонках через интернет — в этом случае звук разделяется на цифровые пакеты и отправляется через Сеть. Чтобы понять причины, вызывающие эхо, нужно знать, по какому каналу связи идёт общение.

Так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из телефонов начинает примешивать входящий звук в разговор.