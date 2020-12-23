Названа причина возникновения эхо при разговоре по телефону
Названы причины помех при беседе по телефону, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова.
Чаще эхо возникает при звонках через интернет — в этом случае звук разделяется на цифровые пакеты и отправляется через Сеть. Чтобы понять причины, вызывающие эхо, нужно знать, по какому каналу связи идёт общение.
Так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из телефонов начинает примешивать входящий звук в разговор.
То же самое происходит при попытке записать разговор той же трубкой. Как отмечает эксперт, чтобы проверить своё устройство на предмет сбоя, можно заглушить динамик и попросить собеседника послушать, осталось ли эхо в звуковом канале.
Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал самые важные контакты для пользователей мобильных телефонов.
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