Россиянам посоветовали избавиться от Facebook на телефонах
Соцсеть Facebook ведет слежку за пользователями и формирует новостийную ленту только на основе их предпочтений. Кроме того, приложение быстро расходует заряд батареи смартфона. Если Facebook используется нечасто, лучше его удалить и сэкономить память аппарата, рекомендовал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов, сообщает URA.RU.
«Главными минусами Facebook можно назвать слежку за пользователями и формирование ленты только на основе интересов. Компании также приходилось не раз объясняться, почему из ленты пропадали те или иные посты друзей», —цитирует Мясоедова агентство «Прайм».
Ранее глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заверил НСН, что технически организовать проблемы российские власти могут любому сервису.
«Они это уже отработали на «Телеграме». Но Facebook и другие гиганты обладают достаточно серьезными мощностями и могут достаточно успешно противостоять подобной атаке на свои сервисы со стороны государства. Но я не думаю, что Facebook или другие крупные компании будут входить в конфликт с российскими властями, потому что это им не выгодно. Скорее, будут какие-то демонстрационные мероприятия устрашения со стороны власти, чтобы дать понять, что закон необходимо выполнять. Рано или поздно компании перенесут сервера, на которых хранятся персональные данные россиян в Россию и будут соблюдать законодательство. У Facebook и Google сервера разбросаны по всему миру. Чисто технически удовлетворить требования российского законодательства для них не проблема», - сказал Ромачев.
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