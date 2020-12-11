Эксперт назвал самые нужные контакты в телефоне

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков назвал самые важные контакты для пользователей мобильных телефонов.

Как рассказал эксперт в эфире «Радио 1», телефонные номера необходимо разделить на несколько групп. В первой группе должны быть сохранены номера родных — родителей, братьев и сестёр, супругов. Обычно именно эти контакты используют, если нашли потерянное устройство, или когда хозяину телефона стало плохо.

В следующей группе необходимо сохранить контакты экстренных служб, среди которых полиция, скорая помощь, МЧС, газовая служба, интернет-провайдер, служба поддержки коронавирусных больных.

Также важно сохранить в отдельных группах номера соседей, коллег, а также помощников — служб такси, справочной, поликлиники.

Эксперт отметил, что подобную схему используют около трети пользователей смартфонов. Зыков пояснил, что немногие учитывают возможность ситуации, из-за которой может понадобиться знать какой-либо номер наизусть. По его словам, современный человек получает огромное количество информации, поэтому больше полагается на мобильные устройства, что не совсем правильно.

Владимир Зыков посоветовал запоминать определённые номера телефонов, поскольку смартфон может неожиданно сломаться, потеряться или остаться без подключения к интернету.

При этом эксперт не назвал в числе обязательных контакты банка, услугами которого пользуется человек. Как правило, номер для связи указан на обратной стороне банковских карт. Кроме того, банки создали для клиентов короткие телефонные номера, которые легко запомнить.

