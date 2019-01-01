Названа причина ранней смерти молодых мужчин

По мнению ученых, человек должен съедать 300 гр фруктов и 400 гр овощей в день. Исследователи отмечают, что овощи и фрукты как источники антиоксидантов, клетчатки, фенолов и других полезных веществ способствуют понижению кровяного давления и вредного холестерина.

Ранее врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН пояснил, почему скептически отнесся к выводам зарубежных исследователей по поводу влияния потребления одного яйца в день как профилактики инсульта и инфаркта.

