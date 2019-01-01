Общество

Названа причина ранней смерти молодых мужчин

9 июня20:58

Недостатком овощей и фруктов в рационе ученые Американского общества питания объяснили причину смертей молодых людей, страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Medicalxpress.

Исследователи считают, что один из семи случаев смерти связан с нехваткой фруктов, а один из 12 — с недостатком овощей. Пищевой дисбаланс, по мнению ученых, отрицательно сказывается на здоровье молодых людей, особенно — мужчин.

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По мнению ученых, человек должен съедать 300 гр фруктов и 400 гр овощей в день. Исследователи отмечают, что овощи и фрукты как источники антиоксидантов, клетчатки, фенолов и других полезных веществ способствуют понижению кровяного давления и вредного холестерина.

Ранее врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН пояснил, почему скептически отнесся к выводам зарубежных исследователей по поводу влияния потребления одного яйца в день как профилактики инсульта и инфаркта.

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ФОТО: фрукты овощи
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