Названа причина ранней смерти молодых мужчин
Недостатком овощей и фруктов в рационе ученые Американского общества питания объяснили причину смертей молодых людей, страдавших от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Medicalxpress.
Исследователи считают, что один из семи случаев смерти связан с нехваткой фруктов, а один из 12 — с недостатком овощей. Пищевой дисбаланс, по мнению ученых, отрицательно сказывается на здоровье молодых людей, особенно — мужчин.
По мнению ученых, человек должен съедать 300 гр фруктов и 400 гр овощей в день. Исследователи отмечают, что овощи и фрукты как источники антиоксидантов, клетчатки, фенолов и других полезных веществ способствуют понижению кровяного давления и вредного холестерина.
Ранее врач-диетолог Александр Немов в беседе с НСН пояснил, почему скептически отнесся к выводам зарубежных исследователей по поводу влияния потребления одного яйца в день как профилактики инсульта и инфаркта.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Эксперты рассказали о возможных вариантах уничтожения человечества
- Стало известно, почему Алибасов перепутал «Крот» с соком
- IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики
- Более 500 человек удалили с ЕГЭ за нарушения
- США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций