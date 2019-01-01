Диетолог назвала три причины ожирения у детей

Дети, не находившиеся на грудном вскармливании или получавшие материнское молоко лишь от случая к случаю, имеют высокий риск развития ожирения. Результаты своих исследований представило Европейское региональное бюро ВОЗ. Сейчас избыточный вес имеет уже каждый пятый ребенок. При этом достаточное по продолжительности кормление новорожденного материнским молоком снижает вероятность возникновения избыточного веса на 13%.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как важно малышам получить материнское молоко, но уточнила, что причин для ожирения существует несколько.

«Грудное вскармливание очень необходимо и маме, и малышу. Материнское молоко формирует фундамент здоровья человека на всю предстоящую жизнь. Формируется иммунитет, который будет помогать человеку противостоять внешним факторам. Состав грудного молока уникален, он подстраивается под потребности младенца. И эта подстройка важна как адаптационный механизм», - пояснила специалист.

Как отметила Маргарита Королева, ни одна смесь не соответствует маминому молоку. В любой смеси есть компоненты углеводного характера, ребёнок должен их получать. Но потребность в них у каждого малыша разная.