Диетолог назвала три причины ожирения у детей
Кандидат медицинских наук в эфире НСН поспорила с теми, кто считает отсутствие грудного вскармливания единственной причиной лишнего веса у малышей.
Дети, не находившиеся на грудном вскармливании или получавшие материнское молоко лишь от случая к случаю, имеют высокий риск развития ожирения. Результаты своих исследований представило Европейское региональное бюро ВОЗ. Сейчас избыточный вес имеет уже каждый пятый ребенок. При этом достаточное по продолжительности кормление новорожденного материнским молоком снижает вероятность возникновения избыточного веса на 13%.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как важно малышам получить материнское молоко, но уточнила, что причин для ожирения существует несколько.
«Грудное вскармливание очень необходимо и маме, и малышу. Материнское молоко формирует фундамент здоровья человека на всю предстоящую жизнь. Формируется иммунитет, который будет помогать человеку противостоять внешним факторам. Состав грудного молока уникален, он подстраивается под потребности младенца. И эта подстройка важна как адаптационный механизм», - пояснила специалист.
Как отметила Маргарита Королева, ни одна смесь не соответствует маминому молоку. В любой смеси есть компоненты углеводного характера, ребёнок должен их получать. Но потребность в них у каждого малыша разная.
«Риски иметь проблемы с углеводным обменом при кормлении смесью будут. Мама, которая не кормит ребенка сама, вводит дополнительные прикормы, и адаптационные возможности не всегда безупречно справляются с тем, чтобы в идеальном состоянии поддерживать все работающие системы. Не могу сказать, что все дети на искусственном вскармливании должны иметь тенденцию к ожирению. Это мультифакторная проблема. Особое значение имеет пищевое поведение в семье. Нарушение метаболических процессов в организме отчасти связано и с отсутствием грудного молока, и те пищевые привычки, которые навязываются ребенку в семье. Так же имеет значение и генетика. Ее мы можем подтвердить выбором пищи. А можем никогда не реализовать предрасположенность к набору веса через правильный выбор здоровой пищи», - резюмировала диетолог Королева.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует в течение первых шести месяцев кормить исключительно материнским молоком. Затем младенца постепенно приучают к прикорму, продолжая при этом кормить его грудным молоком. Желательно, чтобы этот процесс продолжался до двух лет.
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