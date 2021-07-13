Названа причина низких темпов вакцинации от COVID-19 в России
Директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия объяснил, почему Россия отстает по темпам вакцинации от коронавируса. По его словам, это связано с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих.
Бокерия рассказал, что сам уже привился от COVID-19. Для «преломления позиции ряда граждан, необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого», добавил он.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» рассказал о психологических причинах недоверия россиян к вакцинации.
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