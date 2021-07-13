Врач сообщил, нужно ли носить защитные маски после вакцинации
Прошедшим вакцинацию людям необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать «супер-распространителями» коронавируса, сообщает ura.ru со ссылкой на аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
По его словам, даже при наличии укола от коронавируса человек может получить дозу COVID-19, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.
Болибок отметил, что, как правило, привитые люди болеют бессимптомно. При этом защитная маска снижает шанс заражения коронавирусом примерно в 25 раз.
Риск заражения «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции возрастает вдвое, если не использовать защитную маску. Об этом заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
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