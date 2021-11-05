Названа причина дефицита кадров на рынке труда России
На рынке труда России возник дефицит кадров, связанный с пандемией коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого.
По его словам, это связано с тем, что бизнес, который пережил во время эпидемии COVID-19 упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей.
Так, в III квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме — на 3%.
По словам эксперта, россияне не желают менять работу в нестабильной ситуации. Кроме того, сказывается отток мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала.
Тем временем, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России «снизился до допандемических показателей».
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