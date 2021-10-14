В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России «снизился до допандемических показателей», сообщает ТАСС.

Выступая на Евразийском женском форуме он уточнил, что в настоящее время на учёте в центрах занятости состоят менее 850 тысяч безработных.

«В РФ рынок труда восстановился... Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%», - подчеркнул Котяков.

Министр добавил, что общее число работающих граждан в России на данный момент составляет 72,3 миллиона человек.

Ранее Котяков заявил, что в 2022 году в России на поддержку материнства и детства будет направлено в общей сложности свыше 900 миллиардов рублей.

