В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России «снизился до допандемических показателей», сообщает ТАСС.
Выступая на Евразийском женском форуме он уточнил, что в настоящее время на учёте в центрах занятости состоят менее 850 тысяч безработных.
«В РФ рынок труда восстановился... Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%», - подчеркнул Котяков.
Министр добавил, что общее число работающих граждан в России на данный момент составляет 72,3 миллиона человек.
Ранее Котяков заявил, что в 2022 году в России на поддержку материнства и детства будет направлено в общей сложности свыше 900 миллиардов рублей.
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