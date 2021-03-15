Исследование: в России растет безработица

Согласно исследованию, в январе текущего года на поиск работы в среднем уходило 7,1 месяца, при этом 21,7% безработных искали работу 12 месяцев и более.

Всего Росстат насчитал в стране 75 миллионов человек трудоспособного возраста, это 51% населения.

