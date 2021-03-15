Исследование: в России растет безработица
Уровень безработицы в большинстве российских регионов по итогам ноября 2020 - января 2021 года вырос, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Этот показатель в целом по стране составил 5,9%, что на 1,3 пункта выше, чем годом ранее. Наибольшая безработица зарегистрирована в Ингушетии, Чечне и Туве. Меньше всего безработных людей в ЯНАО, ХМАО и Санкт-Петербурге.
Согласно исследованию, в январе текущего года на поиск работы в среднем уходило 7,1 месяца, при этом 21,7% безработных искали работу 12 месяцев и более.
Всего Росстат насчитал в стране 75 миллионов человек трудоспособного возраста, это 51% населения.
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