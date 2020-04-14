Названа опасность самолечения антибиотиками при коронавирусе
Иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев призвал не увлекаться антибиотиками в борьбе с коронавирусом, так как они уничтожают не только вредные бактерии, но и полезные, что приводит к снижению иммунитета.
Специалист отметил, что в толстой кишке человека содержится полтора-два килограмма микробов (микробиом), которые играют важную роль для иммунных процессов.
При этом вирусам, содержащимся в клетках эпителия кишечника, антибиотики не страшны. В то же время употребление антибиотиков приводит к тому, что бактерий становится меньше, соответственно, вирусов — больше.
В ходе того же интервью Черешнев также призвал граждан укреплять свой иммунитет с помощью секса.
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