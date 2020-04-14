Названа опасность самолечения антибиотиками при коронавирусе

Специалист отметил, что в толстой кишке человека содержится полтора-два килограмма микробов (микробиом), которые играют важную роль для иммунных процессов.



При этом вирусам, содержащимся в клетках эпителия кишечника, антибиотики не страшны. В то же время употребление антибиотиков приводит к тому, что бактерий становится меньше, соответственно, вирусов — больше.



В ходе того же интервью Черешнев также призвал граждан укреплять свой иммунитет с помощью секса.

