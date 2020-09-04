Вакцина «Спутник V» может поступить в гражданский оборот через несколько дней

Уже на будущей неделе может быть выдано разрешение на производство партии вакцины «Спутник V» от коронавируса Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом проинформировал заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Он напомнил, что разрешение Росздравнадзора будет выдано параллельно со стартовавшими пострегистрационными исследованиями препарата. Как только субстанция будет выпущена в гражданский оборот, можно будет начать делать прививки населению, уточнил Логунов в эфире телеканала «Россия-24».

Вакцина ужа доставлена в медицинские центры, которые включены в программу пострегистрационных испытаний. На днях начнется вакцинация добровольцев в рамках этого третьего этапа исследований. Причём за привитыми людьми медики будут наблюдать не менее 6 месяцев. Не исключено, что контроль продлят до года.

