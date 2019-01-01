ЦБ обнаружил новый способ хищения денег из банкоматов
Банк России раскрыл новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат. Как отмечает RT, механизм аферы достаточно прост. В первую очередь в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. После этого терминал направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. Когда два одобрения пришли, происходит фактический перевод – когда сумма на карте получателя увеличивается, а такая же сумма удерживается у отправителя.
Несмотря на это, процедура перевода в банкомате еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, однако следует отказ. После этого сообщение о возврате отправляется обоим банкам. В результате «заморозка» средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.
В связи с этим, регулятор советует банкам проверить корректность работы банкоматов. В частности, сообщение о возврате нужно отправлять только после успешного завершения операции.
Ранее НСН писала, что мошенники освоили новый способ кражи персональных данных россиян. По данным компании по защите данных DeviceLock, злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Наибольшую угрозу новый канал утечки данных представляет клиентам банков, сотовых операторов и МФО. Аналитики утверждают, что в DarkNet имеются персональные данные десятков миллионов россиян.
Ранее руководитель отдела разработок и исследований компании «Доктор Web» Сергей Комаров заявил НСН, что все устройства, подключенные к интернету, поддаются взлому.
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