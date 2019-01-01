ЦБ обнаружил новый способ хищения денег из банкоматов

Банк России раскрыл новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат. Как отмечает RT, механизм аферы достаточно прост. В первую очередь в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. После этого терминал направляет два авторизационных сообщения: банку-получателю и банку-отправителю. Когда два одобрения пришли, происходит фактический перевод – когда сумма на карте получателя увеличивается, а такая же сумма удерживается у отправителя.

Несмотря на это, процедура перевода в банкомате еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, однако следует отказ. После этого сообщение о возврате отправляется обоим банкам. В результате «заморозка» средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.

В связи с этим, регулятор советует банкам проверить корректность работы банкоматов. В частности, сообщение о возврате нужно отправлять только после успешного завершения операции.