В Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества
В Роскачестве совместно со специалистами по кибербезопасности составили список самых распространённых признаков телефонного мошенничества. Как отмечают РИА Новости, чаще всего злоумышленники просят сообщить CVV-код, находящийся на оборотной стороне банковской карты, а также код из смс-сообщения или кодовое слово.
В том случае, если абоненту поступают подобные просьбы, необходимо сразу же завершить разговор. Далее следует незамедлительно сообщить о случившемся в службу безопасности банка, указав номер телефона, с которого поступил звонок.
Также в Роскачестве подчеркнули, что россиянам необходимо насторожиться в ом случае, если человек, представляясь сотрудником банка, отказывается назвать своё имя, должность и рабочий номер. В этом случае специалисты рекомендую перезвонить в банк и выяснить, пытались ли с вами связаться его сотрудники.
Ранее НСН писала, что Центробанк назвал основные способы кражи денег со счетов россиян при использовании ими мобильных устройств. В докладе Банка России отмечается, что почти в каждом третьем случае (29%) россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности. Кроме того, как отмечает РИА ФАН, в тройку самых распространенных рисков стать жертвой мошенников при использовании смартфонов вошли потеря гаджета или его кража.
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