В Роскачестве рассказали о признаках телефонного мошенничества

В Роскачестве совместно со специалистами по кибербезопасности составили список самых распространённых признаков телефонного мошенничества. Как отмечают РИА Новости, чаще всего злоумышленники просят сообщить CVV-код, находящийся на оборотной стороне банковской карты, а также код из смс-сообщения или кодовое слово.

В том случае, если абоненту поступают подобные просьбы, необходимо сразу же завершить разговор. Далее следует незамедлительно сообщить о случившемся в службу безопасности банка, указав номер телефона, с которого поступил звонок.

Также в Роскачестве подчеркнули, что россиянам необходимо насторожиться в ом случае, если человек, представляясь сотрудником банка, отказывается назвать своё имя, должность и рабочий номер. В этом случае специалисты рекомендую перезвонить в банк и выяснить, пытались ли с вами связаться его сотрудники.