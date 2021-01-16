Назван срок защиты от коронавируса китайской вакцины Sinopharm

Ранее стало известно, что 1 млн доз вакцины Sinopharm в субботу доставили самолетом в Сербию. В церемонии передачи препарата приняли участие президент Сербии Александар Вучич и посол Китая в Белграде Чен Бо.

Напомним, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил в эфире НСН, чем отличается китайская вакцина от российских аналогов.

«Насколько я знаю, та вакцина, что была разрешена в Китае для применения в армии, а теперь и для всего населения, это так называемая «убитая вакцина» - инактивированный с помощью химического агента вирус, который выращен в биореакторе. Такая вакцина содержит все молекулы вируса. В России применяется инактивированная цельновирионная вакцина, например, против полиомиелита. Вакцины, которые содержат весь вирус целиком, более реактогенны, чем пептидные, но обладают большим сроком действия», - рассказал Жемчугов.

