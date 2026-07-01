Центробанк: Крепкий рубль продолжит оказывать дезинфляционное влияние

Крепкий рубль будет продолжать оказывать дезинфляционное влияние. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

Как отметили в регуляторе российскую валюту поддерживают как временные внешние факторы, так и циклические и структурные факторы более продолжительного действия.

«Перенос мирового сырьевого шока и роста логистических издержек во внутренние цены, вероятно, будет слабее этого влияния», - указали в ЦБ.

Ранее Центробанк принял решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. По словам руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал» Александра Джиоева, такой шаг стал триггером для обвала рынка акций.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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