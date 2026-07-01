Соцфонд: Участники СВО могут получать две пенсии одновременно
Участники специальной военной операции могут получать две пенсии одновременно. Об этом рассказали в Социальном фонде России.
Как отметили в ведомстве, участнику СВО могут выплачивать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности. Если участник спецоперации является кадровым военным или сотрудником силового ведомства, он может рассчитывать на государственную пенсию по инвалидности и выплату за выслугу лет по линии силового ведомства. Кроме того, пенсию от государства могут получать ополченцы Донбасса и бойцы организаций, содействующих Вооруженным силам России.
В Соцфонде напомнили, что за год участия в боевых действиях засчитывают два года трудового стажа, пенсионные баллы начисляют в двойном размере, и это увеличивает размер будущей страховой пенсии.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 1 июля повысят пенсии пенсионерам, которые в июне отметили свое 80-летие.
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