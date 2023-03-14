Назван способ защитить свои данные при использовании VPN
Если пользователь посещает сайты, которые не защищены шифрованием, то VPN-сервис сможет воздействовать на них для своей выгоды, отметил в эфире НСН Владимир Зыков.
Если при использовании VPN-сервисов пользоваться сайтами, которые работают по защищенному протоколу https, то вся его информация и пароли будут защищены, рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с НСН.
Накануне зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в эфире «Говорит Москва», что России нужно ужесточить контроль за VPN-сервисами. Он считает, что ресурсы, владельцы которых откажутся предоставлять данные отечественным спецслужбам, должны быть заблокированы на территории страны. Владимир Зыков отметил, что VPN-сервисы не всегда занимаются лишь обходом блокировок.
«VPN-сервис подменяет собой ваш интернет-провайдер. Он видит все то же самое, что видит ваш интернет-провайдер, какие сайты вы посещаете. Единственное, если вы пользуйтесь сайтами, которые работают по защищенному протоколу https, то ни один VPN-сервис никогда в жизни не поймет, какие страницы вы посещаете и какой контент там внутри. Нельзя будет посмотреть то, чем вы обмениваетесь, какие-то пароли и так далее. Но если вы посещаете сайты, которые не защищены шифрованием, то эти ребята смогут воздействовать на те сайты, которые вы открывайте. Например, так делают российские интернет-провайдеры: на те сайты, которые работают не по протоколу https, они добавляют свои баннеры. Фактически, они могут подменять содержимое сайта», - сказал Зыков.
Он также рассказал, что VPN-сервисы не всегда занимаются лишь обходом блокировок. По словам Зыкова, VPN помогает пользователю получить безопасный доступ из своего офиса по работе к офису, который находится за границей или наоборот. Кроме того, VPN пользуются различные IT-сервисы, подчеркнул он.
«VPN-сервисы – это не всегда про плохое, про обход блокировок. Очень часто это про то, что пользователям нужно получить безопасный доступ из своего офиса к офису, который находится за границей или наоборот. Плюс есть софт, который попал под блокировки не потому что он запрещенный, а потому что он находился на каких-то заблокированных IP-адресах. Также VPN-сервисами пользуются различные IT-сервисы для выполнения определенных задач», - резюмировал Зыков.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с НСН отмечал, что за бесплатный VPN-сервис пользователи могут заплатить своими персональными данными. Он отмечал, что компании, предлагающие бесплатные VPN-сервисы, не могут гарантировать безопасность пользователям.
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