Шадаев: VPN-сервисы в России пока не приживаются
Доля пользователей VPN-сервисов в России не растет, подобные ресурсы «не приживаются» в стране. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Как отметил министр, при анализе трафика мобильных операторов стало понятно, что доля VPN-сервисов после всплеска летом вернулась к уровню марта-апреля.
«То есть, в общем, VPN-ны в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», — цитирует Шадаева «Интерфакс».
Глава Минцифры напомнил, что в рамках закона о суверенном рунете в России создана система блокирования доступа к ресурсам, нарушающим законодательство. Через эту систему уже проходит «львиная доля трафика».
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с Ura.ru предупредил, что посредством VPN-сервисов злоумышленники могут воспользоваться различными аккаунтами пользователя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru