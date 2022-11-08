«Лаборатория Касперского» отключит в России свой VPN
«Лаборатория Касперского» объявила, что её VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке.
В пресс-службе компании рассказали, что отключение продукта будет происходить поэтапно, с целью свести к минимуму неудобства для текущих пользователей, при этом изменения затронут только Россию.
«Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если вы купили наш продукт и активировали его, то приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (для большинства пользователей это один год)», - говорится в сообщении.
Также в компании добавили, что бесплатная версия приложения будет доступна до 15 ноября 2022 года, после этой даты воспользоваться продуктом в России уже не получится.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение в России ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, сообщает RT.
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