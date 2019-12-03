Назван способ снизить плату за ЖКХ

Эксперт рассказала, что в случае изменения тарифа не в соответствии с законом, граждане должны направить письменный запрос в администрацию органа местного самоуправления. При этом заявление нужно написать в двух экземплярах. Таким образом, можно будет узнать, кто, когда и на каких основания принял такое решение, пишут Дни.ру.

Если решение было принято администрацией, то собрание собственников может оспорить решение чиновников. Если же управляющая компания, без утверждения собственников, то стоит обратиться уже Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) своего региона.

Уточняется, что узнать подлинные тарифы граждане могут на сайте ФАС.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года». Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН рассказал о создании единого платежного документа.

