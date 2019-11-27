Вопрос качества услуг ЖКХ стал для россиян важнее роста тарифов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

Тем временем, с 1 октября прошлого года реализуется национальный проект «Жильё и городская среда», согласно которому на формирование комфортной городской среды выделено более 280 млрд рублей.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева в беседе с НСН сообщила, что проблема с качеством обслуживания многоквартирных домов вышла на первое место.

«Всегда традиционно у нас плата за жилищно-коммунальные услуги, постоянный рост, непрозрачность были на первом месте. Сейчас, последние несколько кварталов, на первое место выходит качество содержания многоквартирных домов, их состояние и вообще, проблемы, связанные с управлением многоквартирными домами. Это до трети обращений. Мы видим, что эта тема постоянно нарастает. Ну, и по остальным темам, это, конечно ТКО в этом году хит сезона – с начала года до 15 процентов обращений. Капремонт на 4-5 месте стоит стабильно, но при этом 60% - это обращения по качеству. Все остальное – уже менее болезненное», - рассказала она.

Ранее НСН писала, что в России предложили запретить отключение воды и газа в домах и квартирах граждан, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам за долги. Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в эфире НСН высказал мнение, что россиянам необходимо оплачивать потребляемые ресурсы. По его словам, нуждающаяся категория граждан должна получать льготы, но полностью освобождать от уплаты тарифов население нельзя. В противном случае это приведет к банкротству коммунальной отрасли.



