В России может появиться единый платежный документ ЖКХ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Всероссийский аудит ЖКХ и подведение итогов года»

Правительство России призвало провести всероссийский ЖКХ-аудит, после трагедии произошедшей в Пензе. Тогда автомобиль провалился в яму с кипятком прямо под парковкой, и два человека внутри умерли прямо на месте. «Эта трагедия должна послужить началом большого ЖКХ-аудита по всей стране» - заявили в Общероссийском Народном Фронте. Эксперты также напомнили, что потребители услуг ежемесячно платят за ремонтные работы, выполнение которых никто не контролирует, а аварийные ситуации происходят в регионах всё чаще.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с НСН рассказал о создании единого платежного документа.

«Могу открыть вам маленький секрет. Мы сейчас обсуждаем, ведем совместную работу с Минстроем над законопроектом о едином платежном документе. И если найдем понимаем, в каком виде он должен быть, то через это мы будем стараться выходить на законодательное регулирование работы расчетно-кассовых центров с соответствующей ответственностью», - заявил он.

Ранее НСН писала, что в России предложили запретить отключение воды и газа в домах и квартирах граждан, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам за долги. Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в эфире НСН высказал мнение, что россиянам необходимо оплачивать потребляемые ресурсы. По его словам, нуждающаяся категория граждан должна получать льготы, но полностью освобождать от уплаты тарифов население нельзя. В противном случае это приведет к банкротству коммунальной отрасли.



