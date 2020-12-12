Иммунолог раскрыл способ перенести COVID-19 в легкой форме
Использование профилактических медикаментов и вакцинация против респираторных заболеваний позволит перенести коронавирус в легкой форме, считает иммунолог и академик РАН Александр Караулов.
«В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - цитируют Караулова «Аргументы и факты».
Кроме препаратов из группы интерферонов специалист рекомендует использовать также витамины. Помимо этого, для укрепления здоровья следует придерживаться режима сна и избегать стрессовых ситуаций.
Караулов также предупредил, что медикаменты следует использовать только на основе научных рекомендаций, а не рекламы.
Ранее писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН согласился с появлением полезных привычек у россиян из-за пандемии.
«Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – сказал он.
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