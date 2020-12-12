Иммунолог раскрыл способ перенести COVID-19 в легкой форме

«В период пандемии особенно важно держать иммунитет "в полной боевой готовности". Я сторонник разумного использования препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний», - цитируют Караулова «Аргументы и факты».

Кроме препаратов из группы интерферонов специалист рекомендует использовать также витамины. Помимо этого, для укрепления здоровья следует придерживаться режима сна и избегать стрессовых ситуаций.

Караулов также предупредил, что медикаменты следует использовать только на основе научных рекомендаций, а не рекламы.

Ранее писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН согласился с появлением полезных привычек у россиян из-за пандемии.

«Гуляние – это прекрасный род занятий, позволяет думать. Насчет мытья рук комментарии излишни», – сказал он.

