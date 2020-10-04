Стал известен самый комфортный для российских туристов город
Российские туристы чаще всего ставили отличную оценку соотношению цены и качества летнего отдыха Санкт-Петербургу, сообщает Biletix.
Из тех, кто отправлялся в путешествие по России летом, 53 процента путешественников оценили в пять баллов из пяти соотношения цены-качества в Санкт-Петербурге. Чуть меньше – 52% - получил Калининград. На третьем месте оказались Минеральный воды (37 процентов), на четвертом - Сочи (21 процент). Замкнул пятерку лидеров Крым (19 процентов).
В опросе сервиса приняли участие 1 523 покупателей авиабилетов.
Состояние российского внутреннего туризма тяжелое, но в целом отрасль справилась с ситуацией. Об этом заявил на пресс-конференции НСН генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.
«Отрасль выжила, состояние тяжелое, но есть надежда на то, что все восстановится. Туризм большую часть сезона был доступен только внутри страны. Отмечу, что в этой ситуации люди поехали по стране, чего раньше не наблюдалось в таком объеме, были популярны авторские и гастрономические туры. Прибыль по итогам внутреннего туризма будет колебаться в пределах 70% от показателей 2019 года. И это хороший результат», - отметил Уманский.
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