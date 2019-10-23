Назван самый эффективный способ защиты от телефонных мошенников
Эксперты в эфире НСН рассказали, что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенников.
Мошенники нашли новый способ кражи денег через смартфоны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Group-IB Илью Caчкoва. По его словам, мошенники уговаривают клиентов устанавливать на телефоны приложение удалённого доступа, при помощи которого выводят деньги. Сачков отметил, что за полгода было зафиксировано более тысячи таких попыток кражи.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал в эфире НСН, какими приёмами пользуются мошенники чтобы заставить человека их слушаться.
«Концепция, которой пользуются мошенники: нехорошо отказывать в помощи. Они зачастую просят о какой-то помощи, а людям неудобно им отказать. И это неумение говорить “нет” воспитывается опять-таки с детства. Еще одна ошибка жертв: обязанность отвечать на вопрос. Многие люди живут в концепции, что, если меня о чем-то спросили, то я обязан ответить. Все мошенники задают вопросы в надежде на то, что человек включится в это и начнет отвечать. А наша психика так устроена, что главный тот, кто задает вопрос», - сказал Хорс.
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН предложила оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.
«Крупные деньги и те денежные средства, которые идут на ежедневные расходы, надо хранить отдельно. Для небольших платежей можно завести специальную карту, на нее положить сумму, потеря которой не будет для вас критичной. С нее оплачивать товары через NFC, указывать ее данные на веб-сайтах и т.д. А основные средства хранить отдельно, чтобы к ним не было доступа через различные порталы. Тогда вы не потеряете все деньги сразу», - порекомендовала Наталья Касперская.
Ранее стало известно, что российский кабмин готовит законопроект, в рамках которого банки должны будут проверять телефонные номера клиентов. В правительстве считают, что такая мера избавит граждан от звонков коллекторов и поможет уменьшить число краж денег со счетов россиян путем социальной инженерии. Подразумеваются случаи, когда мошенники звонят в банки и называют личные данные клиентов, включая их паспортные данные.
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