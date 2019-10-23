Назван самый эффективный способ защиты от телефонных мошенников

«Концепция, которой пользуются мошенники: нехорошо отказывать в помощи. Они зачастую просят о какой-то помощи, а людям неудобно им отказать. И это неумение говорить “нет” воспитывается опять-таки с детства. Еще одна ошибка жертв: обязанность отвечать на вопрос. Многие люди живут в концепции, что, если меня о чем-то спросили, то я обязан ответить. Все мошенники задают вопросы в надежде на то, что человек включится в это и начнет отвечать. А наша психика так устроена, что главный тот, кто задает вопрос», - сказал Хорс.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в эфире НСН предложила оптимальный способ защиты денег – хранить их на отдельных счетах.

«Крупные деньги и те денежные средства, которые идут на ежедневные расходы, надо хранить отдельно. Для небольших платежей можно завести специальную карту, на нее положить сумму, потеря которой не будет для вас критичной. С нее оплачивать товары через NFC, указывать ее данные на веб-сайтах и т.д. А основные средства хранить отдельно, чтобы к ним не было доступа через различные порталы. Тогда вы не потеряете все деньги сразу», - порекомендовала Наталья Касперская.

Ранее стало известно, что российский кабмин готовит законопроект, в рамках которого банки должны будут проверять телефонные номера клиентов. В правительстве считают, что такая мера избавит граждан от звонков коллекторов и поможет уменьшить число краж денег со счетов россиян путем социальной инженерии. Подразумеваются случаи, когда мошенники звонят в банки и называют личные данные клиентов, включая их паспортные данные.

