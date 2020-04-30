Назван регион РФ с наиболее благоприятной ситуацией по COVID-19

Абзалов пояснил, что это связано с тем, что заражение в регион пришло раньше, чем в другие. Он добавил, что с 12 мая в регионе начнут работать торговые центры, отметив, что их в условиях карантина, как правило, ТЦ открываются в последнюю очередь.

Накануне сообщалось, что власти Калининградской области объявили об ограничении въезда в приморские города до 11 мая на фоне продления нерабочего периода в стране из-за коронавируса.

Ранее Владимир Путин распорядился до 5 мая проработать этапность выхода из режима карантина. Как отмечает Дни.ру, российские власти могут проанализировать зарубежный опыт и выбрать подходящий вариант.

