Назван регион РФ с наиболее благоприятной ситуацией по COVID-19
В Калининградской области наблюдается наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом среди российских регионов. Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире «Россия 1», сообщает РИА Новости.
Абзалов пояснил, что это связано с тем, что заражение в регион пришло раньше, чем в другие. Он добавил, что с 12 мая в регионе начнут работать торговые центры, отметив, что их в условиях карантина, как правило, ТЦ открываются в последнюю очередь.
Накануне сообщалось, что власти Калининградской области объявили об ограничении въезда в приморские города до 11 мая на фоне продления нерабочего периода в стране из-за коронавируса.
Ранее Владимир Путин распорядился до 5 мая проработать этапность выхода из режима карантина. Как отмечает Дни.ру, российские власти могут проанализировать зарубежный опыт и выбрать подходящий вариант.
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