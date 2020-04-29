Глава Минздрава Тульской области заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк получил положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости во ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что министр самоизолировался в своем рабочем кабинете. По словам Эрка, он принял решение остаться включенным в рабочий процесс, поскольку министерство из-за коронавируса перегружено, а его болезнь протекает в легкой форме.
По последним данным, в Тульской области зафиксировано 783 случая заражения коронавирусом, из которых 75 пациентов вылечились, еще 6 скончались.
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