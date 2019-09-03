Мариничев рассказал об опасностях законотворчества с применением big data
Интернет-омбудсмен в эфире НСН заявил, что big data в руках злоумышленников может превратиться в оружие.
Эксперты «Сколково» выступили с инициативой об использовании big data для внесения изменений в законодательство, регулирования «цифрового следа» гражданина и госконтроля за устройствами интернета вещей. В случае с «цифровым следом» авторы идеи предлагают разделить его на две части: активный и пассивный. В активную часть должны войти данные, которые пользователь оставляет в соцсетях, сайте госуслуг и личных кабинетах банков. В пассивную – информация, оставляемая непреднамеренно и в результате работы соответствующего программного обеспечения.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН, что использование big data может принести как огромную пользу, так и обернуться серьезной опасностью для граждан.
«Я думаю, что big data еще не очень активно используется в России, мы еще не до конца понимаем возможности и угрозы ее использования. Считаю, что точно не рано и точно не поздно обсуждать различные варианты (использования big data): что, где и как будет храниться, кому будет дозволено этим пользоваться. При реально большом объеме данных и высокой математике можно, конечно, творить чудеса. И чем-то это может быть похоже на оружие: с одной стороны, удобно правильно и необходимо, с другой - может нести угрозу жизни и здоровью», - сказал он.
В качестве примера собеседник НСН заявил, что злоумышленники, к примеру, могут получить доступ к распорядку дня человека
«Самое банальное - безопасность человека, например геолокация. К интернету вещей много что относится. Если мы законодательно понуждаем сохранять информацию с этих устройств, то в случае несанкционированного доступа к таким базам данных, злоумышленники смогут получить информацию о местоположении гражданина, его ребенка, в том числе определить его появление в определенное время в определенном месте. Это крайне важно с точки зрения безопасности», - отметил Мариничев.
Ранее Мариничев в интервью НСН рассказал, что означает наделение ФСБ правом разделегировать домены сайтов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Какой вы, на хрен, уполномоченный?» Мутко отчитал чиновника за паводок
- Штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
- Диетолог рассказала о лучшем перекусе для школьников
- Мариничев рассказал об опасностях законотворчества с применением big data
- Не хватает ремня. Эксперты оценили приговор блогеру Синице