Мариничев рассказал об опасностях законотворчества с применением big data

«Я думаю, что big data еще не очень активно используется в России, мы еще не до конца понимаем возможности и угрозы ее использования. Считаю, что точно не рано и точно не поздно обсуждать различные варианты (использования big data): что, где и как будет храниться, кому будет дозволено этим пользоваться. При реально большом объеме данных и высокой математике можно, конечно, творить чудеса. И чем-то это может быть похоже на оружие: с одной стороны, удобно правильно и необходимо, с другой - может нести угрозу жизни и здоровью», - сказал он.

В качестве примера собеседник НСН заявил, что злоумышленники, к примеру, могут получить доступ к распорядку дня человека

«Самое банальное - безопасность человека, например геолокация. К интернету вещей много что относится. Если мы законодательно понуждаем сохранять информацию с этих устройств, то в случае несанкционированного доступа к таким базам данных, злоумышленники смогут получить информацию о местоположении гражданина, его ребенка, в том числе определить его появление в определенное время в определенном месте. Это крайне важно с точки зрения безопасности», - отметил Мариничев.

Ранее Мариничев в интервью НСН рассказал, что означает наделение ФСБ правом разделегировать домены сайтов.

