Интернет-омбудсмен призвал не удивляться праву ФСБ разделегировать домены

«Блокировка сайта – это ограничение выдачи контента сайта конечному пользователю. Но ресурс продолжает существовать, управляться администратором-владельцем домена. Просто вы не можете на него зайти. А разделегирование – это, грубо говоря, у вас отобрали имущество, оно больше не ваше, его вообще не существует физически. Разделегирование требуется, когда необходимо быстро прекратить распространение какой-то вредоносной информации. Например, вирус или фишинг, который ворует огромное количество данных. Кроме как разделегированием домена такую проблему невозможно быстро решить», - пояснил он.

По мнению собеседника НСН, не нужно драматизировать вхождение НКЦКИ ФСБ в состав компетентных организаций КЦ РФ.

«Что касается ФСБ, то можно по-разному судить. Говорить, что происходит усиление потенциального давления. Но можно рассуждать более логически. Все-таки деятельность ФСБ направлена на обеспечение безопасности граждан России. .ru/.рф – это национальные домены, и наличие такого механизма у государственных структур кажется естественным. Поэтому я бы здесь не нагнетал ситуацию», - сказал Мариничев.

Ранее он рассказал НСН, почему в российских условиях нельзя исключать национализации интернет-гиганта «Яндекс».

