Интернет-омбудсмен призвал не удивляться праву ФСБ разделегировать домены
Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, чем разделегирование домена отличается от обычной блокировки.
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил право разделегировать домены сайтов, которые, по их мнению, нарушают закон. Такими полномочиями обладают так называемые компетентные организации Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), в число которых в конце июля вошел и НКЦКИ. К ним относятся такие организации, как Роскомнадзор, Банк России, Лига безопасного интернета, Лаборатория Касперского, Group-IB, РОЦИТ, БИЗон, «Доктор Веб», RU-CERT.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, чем разделегирование домена отличается от обычной блокировки.
«Блокировка сайта – это ограничение выдачи контента сайта конечному пользователю. Но ресурс продолжает существовать, управляться администратором-владельцем домена. Просто вы не можете на него зайти. А разделегирование – это, грубо говоря, у вас отобрали имущество, оно больше не ваше, его вообще не существует физически. Разделегирование требуется, когда необходимо быстро прекратить распространение какой-то вредоносной информации. Например, вирус или фишинг, который ворует огромное количество данных. Кроме как разделегированием домена такую проблему невозможно быстро решить», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, не нужно драматизировать вхождение НКЦКИ ФСБ в состав компетентных организаций КЦ РФ.
«Что касается ФСБ, то можно по-разному судить. Говорить, что происходит усиление потенциального давления. Но можно рассуждать более логически. Все-таки деятельность ФСБ направлена на обеспечение безопасности граждан России. .ru/.рф – это национальные домены, и наличие такого механизма у государственных структур кажется естественным. Поэтому я бы здесь не нагнетал ситуацию», - сказал Мариничев.
Ранее он рассказал НСН, почему в российских условиях нельзя исключать национализации интернет-гиганта «Яндекс».
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