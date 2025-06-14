Губернатор Владимиров: Пострадавших при падении обломков БПЛА в Невинномысске нет
14 июня 202507:53
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что из-за атаки БПЛА в Невинномысске никто не пострадал. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
Ранее Владимиров сообщил, что после падения обломков дронов есть один пострадавший.
«По уточненным данным, пострадавших нет», - указал чиновник.
По информации Минобороны, ночью 14 июня над Ставропольским краем уничтожили восемь украинских беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru