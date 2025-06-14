Губернатор Владимиров: Пострадавших при падении обломков БПЛА в Невинномысске нет

Ранее Владимиров сообщил, что после падения обломков дронов есть один пострадавший.

«По уточненным данным, пострадавших нет», - указал чиновник.

По информации Минобороны, ночью 14 июня над Ставропольским краем уничтожили восемь украинских беспилотников.



