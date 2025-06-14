Губернатор Владимиров: Пострадавших при падении обломков БПЛА в Невинномысске нет

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что из-за атаки БПЛА в Невинномысске никто не пострадал. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Над Россией перехватили 66 украинских БПЛА

Ранее Владимиров сообщил, что после падения обломков дронов есть один пострадавший.

«По уточненным данным, пострадавших нет», - указал чиновник.

По информации Минобороны, ночью 14 июня над Ставропольским краем уничтожили восемь украинских беспилотников.


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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиСтавропольский Край

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